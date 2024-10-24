Белый дом отрицает, что Байден высказывался за заключение Трампа

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не высказывался в поддержку заключения республиканца Дональда Трампа в тюрьму. Такое заявление сделала на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она прокомментировала недавнее заявление Байдена, который заявил о необходимости поместить Трампа «под замок». Такие слова президент озвучил в ходе выступления в штате Нью-Гэмпшир.
«Он сказал, что имеет в виду заключение его под замок в политическом смысле», — указала Жан-Пьер.
По ее словам, посыл Байдена звучал четко. Однако многие американцы восприняли его «неверно».
Ранее бывший лидер США Дональд Трамп, который вновь баллотируется на этот пост, выразил желание иметь полностью лояльных генералов. Он сравнил их с теми, которые служили Адольфу Гитлеру.