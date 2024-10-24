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СМИ выявили самого неординарного лидера на саммите БРИКС в Казани

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Эрдоган стал самым неординарным и «не похожим на остальных» гостей саммита БРИКС в Казани, поскольку был единственным представителем страны — члена НАТО, заметила газета The New York Times.

Источник: Reuters

«Один гость среди десятков присутствовавших лидеров был не похож на остальных. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган… был единственным лидером страны НАТО, принявшим участие во встречах, известных как саммит БРИКС», — поясняет издание.

Аналитики называют особенность Эрдогана результатом многолетнего лавирования между Западом и Востоком.

«Турция остается стратегическим партнером в НАТО и продает мощное оружие Украине, но отказалась присоединиться к западным санкциям против Москвы и увеличила торговлю с Россией», — пишет NYT.

Научный сотрудник Института Брукингса Асли Айдинтасбас в комментарии газете объяснила это готовностью Эрдогана к сотрудничеству с различными государствами и стремлением Турции выжить в новом многополярном мире на фоне упадка США.

«Это сложные отношения, и уж точно не брак. Турция и Россия одновременно друзья и соперники, и способ, которым они управляют этим балансом, заключается в личных отношениях Эрдогана с Путиным», — резюмировала эксперт.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.