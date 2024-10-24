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Захарова: Гутерриш попал в списки на уничтожение в базе «Миротворец»

Перечень является списком намеченных жертв или даже списком на уничтожение.

Источник: Аргументы и факты

Генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец», о чем сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что данный список часто формируется как перечень намеченных жертв на уничтожение.

Захарова также добавила, что англосаксы продолжают поддерживать функционирование сайта на своих серверах, фактически существующую очередную террористическую структуру, которая теперь угрожает их собственным союзникам.

Гутерриш, как политик, является португальцем и приверженцем НАТО.

Напомним, президент России Владимир Путин в четверг, 24 октября, проведет встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, который прибыл в столицу Татарстана на мероприятия саммита БРИКС.