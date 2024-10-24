Она отметила, что данный список часто формируется как перечень намеченных жертв на уничтожение.
Захарова также добавила, что англосаксы продолжают поддерживать функционирование сайта на своих серверах, фактически существующую очередную террористическую структуру, которая теперь угрожает их собственным союзникам.
Гутерриш, как политик, является португальцем и приверженцем НАТО.
Напомним, президент России Владимир Путин в четверг, 24 октября, проведет встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, который прибыл в столицу Татарстана на мероприятия саммита БРИКС.