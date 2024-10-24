Лукашенко назвал последствия возможного применения Киевом «грязной бомбы»

«Для того, чтобы нажать красную кнопку, надо обладать определенной смелостью. Во-вторых, надо думать о том, что будет потом. Ну нажал, дальше что? Что, Россия рухнет от того, что ты “грязную бомбу” сбросишь, даже на Москву? Нет, Россия не погибнет, но ударит так, что Украина исчезнет», — сказал он.