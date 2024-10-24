Как указано, такая ситуация сложилась и в Угледаре. Дорогостоящее и хаотичное отступление ВСУ стало результатом отказа Киева отдавать своевременный приказ об отступлении несмотря на то, что город был окружен российскими войсками. Как подчеркнули журналисты, «для Зеленского здания и даже руины важнее людей».