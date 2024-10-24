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Дональд Трамп назвал Байдена и Харрис «двумя лузерами»

Республиканец вновь раскритиковал умственные способности Харрис.

Источник: Reuters

Бывший американский лидер и кандидат в президенты Соединённых Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал демократов Джо Байдена и Камалу Харрис.

Он сравнил действующего главу Белого дома и вице-президента США с администрацией 39-го президента страны Джимми Картера.

«Джимми Картер теперь счастливейший человек, потому что его администрация выглядит блестяще по сравнению с этими двумя лузерами», — сказал Трамп.

Он уточнил, что недавно видел Картера на досрочном голосовании. Республиканец в шутку заявил, что тот проголосовал за него.

Помимо этого, Трамп вновь отметил, что у кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис «низкий IQ».

Ранее сообщалось, что бывший американский лидер Джимми Картер, которому осенью текущего года исполнилось сто лет, проголосовал в Джорджии, поддержав Харрис.

Трамп Дональд