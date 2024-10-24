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Камала Харрис заявила, что считает Дональда Трампа фашистом

Вице-президент США отметила, что «в этом вопросе нужно верить тем, кто лучше всего его знает».

Источник: Аргументы и факты

Вице-президент Соединенных Штатов и кандидат в американские лидеры от Демократической партии Камала Харрис сделала громкое заявление о своем оппоненте от республиканцев Дональде Трампе. Свое мнение она озвучила в эфире телеканала CNN.

По ее словам, Трамп является фашистом. Она утвердительно ответила на соответствующий вопрос журналиста.

«И я также считаю, что в этом вопросе нужно верить тем, кто лучше всего его знает. Опять же, посмотрите на их карьеры», — указала Харрис.

Ранее сообщалось, что аналогичного мнения придерживается нынешний лидер США Джо Байден. Также об этом говорили бывший председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли и экс-руководитель аппарата сотрудников Белого дома отставной генерал Джон Келли. Она политика работали при администрации Трампа.