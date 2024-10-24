С кем переговорил Токаев на саммите БРИКС

Президент прилетел в этот город накануне вечером. Пресс-служба главы государства опубликовала фото и видео прибытия Токаева.
В международном выставочном центре «Казань Экспо», где проходит XVI саммит БРИКС, Касым-Жомарта Токаева встретил лидер России Владимир Путин.
Глава Казахстана провел ряд бесед с участниками саммита.
«На полях XVI саммита БРИКС в Казани Касым-Жомарт Токаев провел краткие беседы с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, президентом Конго Дени Сассу-Нгессо и премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем», — говорится в сообщении пресс-службы Токаева.
Ранее сообщалось, что в рамках визита президент Казахстана проведет ряд двусторонних встреч, а также выступит на пленарном заседании БРИКС в формате «аутрич»/ «БРИКС+».
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.