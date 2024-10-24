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С кем переговорил Токаев на саммите БРИКС

АСТАНА, 24 окт — Sputnik. Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел краткие встречи на полях саммита БРИКС, который проходит в эти дни в Казани.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

Президент прилетел в этот город накануне вечером. Пресс-служба главы государства опубликовала фото и видео прибытия Токаева.

В международном выставочном центре «Казань Экспо», где проходит XVI саммит БРИКС, Касым-Жомарта Токаева встретил лидер России Владимир Путин.

Глава Казахстана провел ряд бесед с участниками саммита.

«На полях XVI саммита БРИКС в Казани Касым-Жомарт Токаев провел краткие беседы с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, президентом Конго Дени Сассу-Нгессо и премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем», — говорится в сообщении пресс-службы Токаева.

Ранее сообщалось, что в рамках визита президент Казахстана проведет ряд двусторонних встреч, а также выступит на пленарном заседании БРИКС в формате «аутрич»/ «БРИКС+».

Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.

БРИКС