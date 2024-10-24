Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гибель лидера ХАМАС позволит завершить конфликт в Газе, заявила Харрис

ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Гибель главы политбюро движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа предоставляет возможность завершить конфликт между Израилем и Палестиной, заявила в среду кандидат в президенты США от Демократической партии и действующий вице-президент страны Камала Харрис в вечернем эфире телеканала CNN.

Источник: Reuters

«Мы находимся в ситуации, когда смерть Синвара открывает окно возможностей для завершения данного конфликта, возвращения заложников и облегчения страданий палестинского народа», — сказала Харрис.

По ее словам, на сегодняшний день «погибло слишком много невинных палестинцев». Израильтяне и палестинцы, добавила Харрис, заслуживают право на безопасную жизнь и равные возможности на основе двугосударственного решения текущего конфликта.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. По данным военных, Синвар был ликвидирован 16 октября.