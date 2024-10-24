Гибель лидера ХАМАС позволит завершить конфликт в Газе, заявила Харрис

«Мы находимся в ситуации, когда смерть Синвара открывает окно возможностей для завершения данного конфликта, возвращения заложников и облегчения страданий палестинского народа», — сказала Харрис.
По ее словам, на сегодняшний день «погибло слишком много невинных палестинцев». Израильтяне и палестинцы, добавила Харрис, заслуживают право на безопасную жизнь и равные возможности на основе двугосударственного решения текущего конфликта.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. По данным военных, Синвар был ликвидирован 16 октября.