NYT: Эрдоган стал самым неординарным лидером на саммите БРИКС

Эксперт Института Брукингса Асли Айдынтасбас считает, что такая позиция Турции требует готовности Эрдогана к многосторонним альянсам и стремлениям обеспечить стране место в многополярном мире. Взаимоотношения Турции и России о решении как сложности, где они одновременно выступают как друзья и соперники. В основе этих отношений лежат личные связи Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным.