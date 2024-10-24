Издание указывает, что Эрдоган был единственным лидером блока НАТО среди присутствовавших на встречах, что обуславливает его уникальное положение.
Аналитики связывают эту ситуацию с многолетней стратегией Эрдогана, который искусно балансирует между Западом и Востоком. Турция, являясь партнером НАТО и оказывая помощь, одновременно воздерживается от участия в западных санкциях против России, активно расширяя торговлю с Москвой.
Эксперт Института Брукингса Асли Айдынтасбас считает, что такая позиция Турции требует готовности Эрдогана к многосторонним альянсам и стремлениям обеспечить стране место в многополярном мире. Взаимоотношения Турции и России о решении как сложности, где они одновременно выступают как друзья и соперники. В основе этих отношений лежат личные связи Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее британская газета The Guardian заявила, что российский лидер Владимир Путин принимает в своей стране в рамках саммита БРИКС 36 мировых лидеров из разных государств, что говорит о провале попыток Запада изолировать Москву.