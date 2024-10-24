Лукашенко: Украина исчезнет, если создаст и применит «грязную бомбу»

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в случае, если Киев использует «грязную бомбу» против РФ, Украина перестанет существовать.
Заявление прозвучало в эфире телеканала «Россия 1».
«Надо думать о том, что будет потом. Ну нажал, дальше что? Что, Россия рухнет от того, что ты “грязную бомбу” сбросишь, даже на Москву? Нет, Россия не погибнет, но ударит так, что Украина исчезнет», — сказал он.
При этом Лукашенко подчеркнул, что не верит в то, что Киев разрабатывает ядерное оружие. Он уточил, что европейские государства не разрешат это Зеленскому.
Напомним, «грязной бомбой» называют кустарный аналог ядерного оружия.
Ранее заместитель председателя СБ РФ Дмитрий Медведев на фоне разговоров о создании властями Украины ядерного оружия заявил, что Киев, возможно, пытается создать «грязную бомбу».