МИД Казахстана: Астана не хочет, чтобы страной пользовались для обхода санкций

Руководство Казахстана не хочет, чтобы территорию страны использовали для обхода антироссийских санкций. Об этом в интервью польскому агентству PAP заявил замглавы МИД республики Роман Василенко.
«Казахстан не вводил санкции против России, и Казахстан не присоединился к санкциям против России. В то же время мы не хотим, чтобы наша территория использовалась для обхода санкций», — отметил дипломат.
Василенко подчеркнул, что к позиции Астаны с пониманием относятся как в РФ, так и на Западе.
Летом 2022 года президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не должен нарушать западные санкции в отношении России, однако работа с РФ продолжается. Глава государства подчеркнул, что Астана получает уведомления в отношении того, что в случае нарушения санкций последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада в отношении экономики.
В то же время первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов заверил, что Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС.
Весной 2023 года помощник министра финансов Соединенных Штатов Элизабет Розенберг, приехав в Астану, предупредила о растущих рисках применения к организациям Казахстана нового пакета санкций. Данная мера возможна за оказание Казахстаном помощи России в уклонении ограничительных мер, наложенных западными странами.
Уже в октябре прошлого года Казахстан запретил продавать России 106 видов товаров. Многие это назвали вводом санкций, однако в Министерстве торговли и интеграции республики уточнили, что санкции Астана не вводила. Речь идет о торговле товарами так называемого «двойного назначения», которые подпадают под экспортный контроль, осуществляется в соответствии с международными обязательствами Казахстана.
А накануне, 23 октября, заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин заявил о том, что республика ввела запрет на ввоз пшеницы из России и государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до конца 2024 года. Запрет необходим для урегулирования цен на внутреннем рынке страны. Так власти Казахстана решили бороться с «серыми схемами» завоза пшеницы в страну.