Япония не комментирует призыв БРИКС к отмене санкций

«Что касается вопроса о БРИКС, то японское правительство хотело бы воздержаться от комментариев по поводу действий третьих стран», — сказал он, отвечая на вопрос о содержащемся в декларации призыве отменить санкции и позиции Японии по этому вопросу.
Вместе с тем Аоки повторил позицию Токио по ситуации на Украине, выступив с осуждением России, и отметил, что «в условиях, когда мир находится в историческом поворотном моменте», еще больше «повышается важность поддержания свободного и открытого мирового порядка, основанного на верховенстве права».
Загменсека кабмина также повторил, что Токио намерен продолжать поддержку Киева и сохранять жесткие санкции против России.
16-й саммит глав государств БРИКС, который является ключевым событием председательства России в объединении, проходит в Казани с 22 по 24 октября. Объединение БРИКС было создано в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году к нему присоединилась ЮАР. 1 января 2024 года Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками группы. Саммит в Казани стал первым, в котором приняли участие и новые члены объединения. По итогам саммита страны — участницы БРИКС приняли Казанскую декларацию. Среди основных тем документа — развитие объединения, позиция по глобальным проблемам, урегулирование региональных кризисов, в том числе на Украине и на Ближнем Востоке.