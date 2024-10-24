Япония не комментирует призыв БРИКС к отмене санкций

16-й саммит глав государств БРИКС, который является ключевым событием председательства России в объединении, проходит в Казани с 22 по 24 октября. Объединение БРИКС было создано в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году к нему присоединилась ЮАР. 1 января 2024 года Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками группы. Саммит в Казани стал первым, в котором приняли участие и новые члены объединения. По итогам саммита страны — участницы БРИКС приняли Казанскую декларацию. Среди основных тем документа — развитие объединения, позиция по глобальным проблемам, урегулирование региональных кризисов, в том числе на Украине и на Ближнем Востоке.