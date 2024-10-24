Посол РФ заявил о возможности восстановить отношения Сеула и Москвы

Он напомнил, что с началом специальной военной операции Сеул присоединился к санкциям против Москвы. Это привело к тому, что Республика Корея оказалась в числе недружественных государств. «Вместе с тем не теряю надежды, что, несмотря на все очевидные трудности, в перспективе мы сможем вернуть связи на трек здорового развития», — считает посол.
«В этом вижу разницу нашего диалога с Сеулом с той ситуацией, которая сложилась в отношениях с западными странами, где такие перспективы не просматриваются даже отдаленно. Думаю, нам важно удержать двусторонние связи от того полного обрушения, которое мы имеем с другими странами Запада», — сказал российский дипломат.
Ранее в Москве указывали, что поставка летального вооружения на Украину приведет к разрушению двусторонних отношений с Сеулом. Республика Корея оказывала финансовую и гуманитарную помощь Киеву, поставляла военные предметы нелетального характера, но не оружие.