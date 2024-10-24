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Минниханов: Казахстан — страна, в которой комфортно работать

АСТАНА, 24 окт — Sputnik. Четкая и понятная политика государства позволяет реализовать самые разные проекты, отметил глава Татарстана Рустам Минниханов в интервью 24.kz.

Источник: Акорда

«Казахстан — это та страна, где очень комфортно, понятно работать. Мы реализуем ряд направлений — в нефтепереработке, большие планы по новым проектам (…) Очень много сегодня делается благодаря четкой, понятной политической линии руководства Казахстана», — сказал Минниханов.

Также он отметил, что государственные меры поддержки позволят стать Казахстану передовым индустриальным государством.

Напомним, в эти дни в Казани проходит саммит БРИКС, на который съехались лидеры ряда государств.

23 октября сюда прибыл глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Ожидается, что он выступит на пленарном заседании БРИКС в формате «аутрич»/ «БРИКС+».