Минниханов: Казахстан — страна, в которой комфортно работать

«Казахстан — это та страна, где очень комфортно, понятно работать. Мы реализуем ряд направлений — в нефтепереработке, большие планы по новым проектам (…) Очень много сегодня делается благодаря четкой, понятной политической линии руководства Казахстана», — сказал Минниханов.