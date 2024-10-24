Лукашенко сказал об отношении Путина к специальной военной операции

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналисту Би-би-си Стивену Розенбергу на полях саммита БРИКС, который проходит в Казани, сказал об отношении президента России Владимира Путина к специальной военной операции, пишет БелТА.
Журналист обратил внимание на то, что глава государства близко знаком с Путиным, общается с ним. В связи с этим он поинтересовался, жалеет ли президент России, что принял решение о начале специальной военной операции.
— Жалеет он или не жалеет — мы на эту тему с ним не общались. Конечно, он же живой человек. В этом конфликте разные ситуации бывают, кто-то наступает, кто-то обороняется. И одна, и вторая сторона несут большие потери. Сожалеет об этом Путин или нет? Конечно сожалеет, он же живой человек, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент Беларуси также выразил убеждение в том, подчеркнув, что знает это, что Путин твердо считает, что он прав, и он это мотивирует.
— Он ведь Западу предложил: вот предложение России, давайте договоримся. На что Запад вообще ничего не ответил.
Глава государства высказал мнение о том, что если Запад не устраивало то, в какой форме было сделано предложение, то они должны были аналогично ответить, но главное — ответить. Они же, промолчав, таким образом наплевательски отнеслись к интересам России, заявил Лукашенко.
Он обратил внимание на то, что Путин часто говорит о том, что главными являются интересы России и российского народа, уточнив, что он (речь идет про президента России) привержен данным интересам, обязан защищать и защищает интересы российского народа.
— Он в этом убежден. Можем его за это осуждать, но он так мыслит.
Президент Беларуси подчеркнул, что неизвестно, как бы именно развивалась ситуация, если бы Россия не начала специальную военную операцию. Он допустил, что, возможно, было бы еще хуже.
— Было бы лучше в России, если бы Украина вступила в НАТО и были размещены вооруженные силы НАТО на территории Украины с ракетами и подлетом до пяти минут? Было бы лучше для России или нет?
Глава государства акцентировал внимание на том, что, взвешивая все, Путин выбрал этот путь.
— По определенным вопросам сожалея: неудачи были, — отметил Лукашенко. — Это же никому не нравится, в том числе и Путину. Но мы говорим в целом о проблеме. Путин видел большую опасность того крена, который Украина сделала в направлении анти-России.
По словам Александра Лукашенко, Путин предпринял определенные действия, добавив, что всякое могло быть, «мы можем только гадать».
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что, поддерживая Путина, будет защищать интересы Беларуси.
Также глава государства заявил, что Путин никогда не применит ядерное оружие без его согласия.
Тем временем Лукашенко раскрыл детали четырехчасовых переговоров с представителями Запада.