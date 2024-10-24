Лукашенко сказал об отношении Путина к специальной военной операции

— Жалеет он или не жалеет — мы на эту тему с ним не общались. Конечно, он же живой человек. В этом конфликте разные ситуации бывают, кто-то наступает, кто-то обороняется. И одна, и вторая сторона несут большие потери. Сожалеет об этом Путин или нет? Конечно сожалеет, он же живой человек, — подчеркнул Александр Лукашенко.