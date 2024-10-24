США назвали северокорейских военных на Украине «законными военными целями»

Ранее Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты обладают информацией о прибытии в Россию трех тысяч военных из Северной Кореи. «Северная Корея отправила как минимум три тысячи солдат в восточную часть России. По нашей оценке, эти солдаты на корабле прибыли из Северной Кореи во Владивосток, затем в различные тренировочные [военные] части в восточной части России», — высказал мнение представитель Белого дома.