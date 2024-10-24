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Лукашенко пригласил в Минск президента Замбии

МИНСК, 24 окт — Sputnik. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил своего замбийского коллегу Хакаинде Хичилему и народ этой страны с 60-летием независимости. Текст поздравления опубликовала пресс-службе белорусского лидера.

Отмечается, что за это время Замбия добилась права проводить самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику, а также достигла существенного прогресса в создании твердой экономической базы.

Лукашенко также подтвердил, что Минск заинтересован в активизации политического диалога с Замбией, а также в развитии сотрудничества в гуманитарной и научно-технической сферах, торговле и других.

«Беларусь готова к реализации совместных проектов в сферах сельского хозяйства, продовольственной безопасности, добычи и переработки полезных ископаемых, промышленной кооперации, создания и подготовки подразделений для борьбы с природными и техногенными катастрофами», — отмечается в поздравлении.

Белорусский лидер также пригласил Хакаинде Хичилему посетить Беларусь для обсуждения перспективных направлений взаимодействия.

Лукашенко пожелал президенту Замбии крепкого здоровья и успехов, а народу этой страны — мира и благополучия.

Лукашенко Александр