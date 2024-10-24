Лукашенко пригласил в Минск президента Замбии

Отмечается, что за это время Замбия добилась права проводить самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику, а также достигла существенного прогресса в создании твердой экономической базы.
Лукашенко также подтвердил, что Минск заинтересован в активизации политического диалога с Замбией, а также в развитии сотрудничества в гуманитарной и научно-технической сферах, торговле и других.
«Беларусь готова к реализации совместных проектов в сферах сельского хозяйства, продовольственной безопасности, добычи и переработки полезных ископаемых, промышленной кооперации, создания и подготовки подразделений для борьбы с природными и техногенными катастрофами», — отмечается в поздравлении.
Белорусский лидер также пригласил Хакаинде Хичилему посетить Беларусь для обсуждения перспективных направлений взаимодействия.
Лукашенко пожелал президенту Замбии крепкого здоровья и успехов, а народу этой страны — мира и благополучия.