Бенефис Минниханова и чак-чак-дипломатия: как БРИКС повысил политические акции Татарстана

И это внесло не только местный колорит в первые минуты пребывания гостей на казанской земле. Вокруг угощения чак-чаком сложился целый разговорный сериал. Так, например, руководитель Китая Си Цзиньпин заявил, что в Китае есть подобное лакомство, а Президент Белоруссии Александр Лукашенко шутя заявил Минниханову: «Ты меня угощаешь тем, что мне есть нельзя. Ты худенький, а мне хватит». Местные остряки даже заявили, что на второй день саммита чак-чак подал заявку на вступление в объединение БРИКС.