Саммит БРИКС: с кем встретился Мирзиёев в Казани

В ходе переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения узбекско-индийских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.
Особое внимание уделили реализации программ и проектов в сфере высоких технологий, искусственного интеллекта, промышленности, энергетики, фармацевтики, транспортных коммуникаций.
«Достигнута договоренность о проведении в этом году очередного заседания Межправительственной комиссии и бизнес-форума, принятии среднесрочной Программы промкооперации. Предложена организация взаимных Дней культуры и кино, совместных мероприятий в области медицины, спорта и молодежи, в том числе по линии молодежных парламентских организаций».
Лидеры двух стран обсудили и график предстоящих мероприятий на высшем уровне.
Мирзиёев на полях саммита БРИКС также встретился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Лидеры двух государств подчеркнули важность наращивания многопланового сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурной и гуманитарной сферах.
Они также выступили за продолжение интенсивных контактов и плодотворных обменов.
«Особое внимание уделено вопросам продвижения проектов кооперации в области геологии и добычи минеральных ресурсов, электротехники, машиностроения, здравоохранения, образования и других отраслях».
Мирзиёев и Эрдоган отметили необходимость регулярного проведения совместных культурно-гуманитарных мероприятий и обменялись мнениями по важным аспектам международной и региональной повестки.
В ходе встречи лидера Узбекистана с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Русеф речь шла о налаживании взаимовыгодного сотрудничества с этим авторитетным многосторонним финансовым институтом.
«В качестве перспективных направлений партнерства отмечены программы и проекты в области образования и технологического развития, поддержка социального сектора, модернизация промышленности, инфраструктуры и логистики, цифровизации, энергетики, коммунальных сетей».
Стороны договорились сформировать совместную экспертную группу по подготовке конкретных проектов сотрудничества.
Также Шавкат Мирзиёев принял президента, председателя правления «Сбербанка» Германа Грефа.
Предметом обсуждения стало развитие взаимовыгодного сотрудничества в сфере цифровых технологий, инноваций и образования.
Стороны с удовлетворением отметили запуск второго кампуса Школы 21 в городе Ташкенте по подготовке высококвалифицированных специалистов и инженеров в области цифровых технологий.
Говорили и о важных совместных проектах по внедрению эффективных цифровых решений в банковском секторе и управлению городской инфраструктурой.
В ходе встречи с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым рассмотрены вопросы дальнейшего наращивания взаимовыгодного многопланового сотрудничества регионов двух стран.
«Достигнута договоренность о продолжении интенсивных контактов и взаимных визитов, расширении деятельности совместных экономических и индустриальных зон на территории Узбекистана».
Напомним, что Шавкат Мирзиёев по приглашению российского коллеги Владимира Путина
Глава республики выступит на пленарной сессии мероприятия в формате «БРИКС плюс», которое пройдет под председательством российской стороны.
В повестке дня встречи — вопросы расширения международного сотрудничества в целях обеспечения инклюзивного и устойчивого развития. Участники также рассмотрят актуальные аспекты глобальной политики.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.