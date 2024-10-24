Саммит БРИКС: с кем встретился Мирзиёев в Казани

«Достигнута договоренность о проведении в этом году очередного заседания Межправительственной комиссии и бизнес-форума, принятии среднесрочной Программы промкооперации. Предложена организация взаимных Дней культуры и кино, совместных мероприятий в области медицины, спорта и молодежи, в том числе по линии молодежных парламентских организаций».