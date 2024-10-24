Экс-начальник ГУ МВД по Пермскому краю стал проректором

Михаил Давыдов впервые был назначен в Прикамье в 2007 году на должность замначальника регионального главка. Сначала он курировал вопросы общественной безопасности, а затем работы полиции. В 2015 году господин Давыдов возглавил УМВД по Оренбургской области, откуда снова вернулся в Прикамье уже на должность руководителя управления.