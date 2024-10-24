Экс-начальник ГУ МВД по Пермскому краю стал проректором

Господин Давыдов назначен проректором по безопасности во Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ. Напомним, Михаил Давыдов был начальником ГУ МВД по Прикамью в 2018—2020 годах. В ноябре 2020 года он возглавил главное управление обеспечения общественного порядка МВД РФ, но осенью прошлого года указом президента был неожиданно освобожден от должности. После этого господин Давыдов ушел в отставку.
Михаил Давыдов впервые был назначен в Прикамье в 2007 году на должность замначальника регионального главка. Сначала он курировал вопросы общественной безопасности, а затем работы полиции. В 2015 году господин Давыдов возглавил УМВД по Оренбургской области, откуда снова вернулся в Прикамье уже на должность руководителя управления.