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Экс-начальник ГУ МВД по Пермскому краю стал проректором

Генерал-лейтенант Михаил Давыдов, бывший руководитель краевого главка МВД, после ухода из органов внутренних дел вышел на новую работу.

Господин Давыдов назначен проректором по безопасности во Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ. Напомним, Михаил Давыдов был начальником ГУ МВД по Прикамью в 2018—2020 годах. В ноябре 2020 года он возглавил главное управление обеспечения общественного порядка МВД РФ, но осенью прошлого года указом президента был неожиданно освобожден от должности. После этого господин Давыдов ушел в отставку.

Михаил Давыдов впервые был назначен в Прикамье в 2007 году на должность замначальника регионального главка. Сначала он курировал вопросы общественной безопасности, а затем работы полиции. В 2015 году господин Давыдов возглавил УМВД по Оренбургской области, откуда снова вернулся в Прикамье уже на должность руководителя управления.