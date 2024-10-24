Радий Хабиров поблагодарил ДУМ Башкирии за сохранение духовных ценностей

"Россия — родной дом для миллионов мусульман. Ислам в нашей стране, вместе с православием, является государствообразующей религией. В нашей республике сегодня проживает более двух миллионов этнических мусульман. Последователи ислама в Башкортостане на протяжении веков вносят большой вклад в укрепление мощи нашей многонациональной страны, защиту её интересов.
Духовное управление мусульман нашей республики имеет более чем вековую историю. Оно включает сегодня 856 общин и является одним из самых крупных в стране. Вся деятельность мусульманской уммы Башкортостана направлена на укрепление многовековых традиций ислама, дружбы народов, просвещение, воспитание подрастающего поколения.
Наши духовные лидеры стоят на единых позициях в поддержке исторических решений руководства страны, активно участвуют в общественных проектах республики.
Вместе с представителями других традиционных конфессий вы противостоите идеям экстремизма и ксенофобии, чуждым классическому исламу религиозным течениям. Хочу искренне поблагодарить всех вас за достойный вклад в сохранение традиционных семейных ценностей, патриотическое воспитание молодежи.
Благодаря вашим усилиям мечети сегодня стали одними из центров общественной жизни сёл и городов, где звучит авторитетное слово духовного наставника. Ваши искренние проповеди служат нравственному оздоровлению нашего общества", — сказал Радий Хабиров.
Руководитель региона отметил, что продолжается строительство соборной мечети «Ар-Рахим», которая должна стать украшением и гордостью Уфы.
"Здесь, перед вами я хочу еще раз сказать — мы обязательно её достроим. Для этого сегодня созданы все условия, приняты все необходимые решения.
Сегодня перед Духовным управлением стоят задачи по дальнейшему развитию религиозного образования, укреплению мусульманских общин, обеспечению их хорошо подготовленными богословами, настоящими патриотами. Мы обязательно вам будем в этом помогать.
Особое вам спасибо за активное участие в сборе гуманитарных грузов для наших земляков в зону СВО, мирного населения Донбасса. За поддержку граждан, детей палестинского Сектора Газа. За помощь жителям соседних регионов, пострадавших от паводка и стихийных бедствий. За поддержку беженцев из новых российских регионов, Курской и Белгородской областей, которых приняла республика.
Духовная сила нашей страны опирается на взаимопонимание представителей разных народов и конфессий, уважение традиций и культур, непримиримую борьбу с проявлениями национализма и ксенофобии.
Хочу вам всем пожелать добра, мира и всего самого хорошего. Пусть в ваших домах царит тепло, уют, любовь и взаимопонимание", — подчеркнул руководитель республики.
Он также вручил государственные награды Башкортостана имам-хатыбам нескольких мечетей.
Справка.
ДУМ РБ учреждено в 1917 году в Оренбурге во время Всебашкирского съезда под эгидой Башкирского правительства. У истоков стояли религиозный деятель Ризаэтдин Фахретдинов и член Учредительного собрания Мансур Халиков.
В 1936 году духовное управление ликвидировано, а 21 августа 1992 года было вновь восстановлено. С 1992 по 2019 год ДУМ РБ возглавлял муфтий Нурмухамет хазрат Нигматуллин. С 16 октября 2019 года муфтием избран Айнур Биргалин.
На 1 января 2024 года в состав ДУМ РБ входят 856 общин и оно является одним из крупнейших духовных управлений мусульман страны, поддерживая сотрудничество и добрые отношения с представителями духовенства других регионов.