ЦИК сказал об участии в выборах в качестве кандидатов белорусов из-за границы

Карпенко на вопрос о том, будет ли возможность принять участие в выборах у тех, кто находится, к примеру, в Польше, ответил, что все зависит от соблюдения конкретных требований. Он уточнил, что в избирательном законодательстве есть, к примеру, требование, к цензу оседлости, к возрасту, к отсутствию судимости как погашенной, так и непогашенной (в указанном случае речь идет про кандидатов в президенты).