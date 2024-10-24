ЦИК сказал об участии в выборах в качестве кандидатов белорусов из-за границы

Глава Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко в интервью Первому информационному телеканалу рассказал об участии в выборах в качестве кандидатов белорусов из-за границы.
Карпенко на вопрос о том, будет ли возможность принять участие в выборах у тех, кто находится, к примеру, в Польше, ответил, что все зависит от соблюдения конкретных требований. Он уточнил, что в избирательном законодательстве есть, к примеру, требование, к цензу оседлости, к возрасту, к отсутствию судимости как погашенной, так и непогашенной (в указанном случае речь идет про кандидатов в президенты).
Глава ЦИК заметил, что у кандидата в президенты не должно быть гражданства другой страны, не должно быть документов, предоставляющих льготы на территории иностранных государств по национальному, религиозному признаку.
По словам Игоря Карпенко, если такой гражданин находится за пределами страны и хочет принять участие в президентских выборах в качестве кандидата, то он должен приехать в Беларусь, зарегистрировать инициативную группу. Он уточнил, что инициативная группа должна собрать не менее 100 тысяч подписей граждан за выдвижение такого кандидата.
— Если он будет подпадать под все эти критерии, которые определены избирательным законодательством, то он имеет право участвовать в выборах.
Он обратил внимание на то, что в том случае, если какие-то из указанных пунктов невыполнимы, человек не может соответствовать данным пунктах, то у него не будет возможности стать кандидатом в президенты.
Напомним, что президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года. Глава ЦИК объяснил проведение выборов президента Беларуси 26 января 2025 года.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о решении баллотироваться на пост президента в 2025 году.