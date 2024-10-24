Politico назвала членов НАТО, выступающих против принятия Украины

Вашингтон и Берлин, будучи ключевыми членами альянса, обеспокоены перспективой оказаться втянутыми в вооруженный конфликт с Россией. Американский посол в НАТО Джулианна Смит объясняла, что альянс пока «не достиг точки, когда он готов предложить членство Украине». Украинский президент Владимир Зеленский признавал, что канцлер Олаф Шольц обеспечил крупные поставки вооружения, но «то, что немецкая сторона скептически относится к нашему вступлению в НАТО, — это факт». Собеседники Politico подчеркнули, что США и Германия не исключают вступление Украины в будущем, после завершения боев.