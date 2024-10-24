Politico назвала членов НАТО, выступающих против принятия Украины

Против немедленного приглашения Украины в НАТО выступают США, Германия, Словакия, Венгрия, Бельгия, Словения и Испания, пишет Politico со ссылкой на источники.
Вашингтон и Берлин, будучи ключевыми членами альянса, обеспокоены перспективой оказаться втянутыми в вооруженный конфликт с Россией. Американский посол в НАТО Джулианна Смит объясняла, что альянс пока «не достиг точки, когда он готов предложить членство Украине». Украинский президент Владимир Зеленский признавал, что канцлер Олаф Шольц обеспечил крупные поставки вооружения, но «то, что немецкая сторона скептически относится к нашему вступлению в НАТО, — это факт». Собеседники Politico подчеркнули, что США и Германия не исключают вступление Украины в будущем, после завершения боев.
«Такие страны, как Бельгия, Словения или Испания, прячутся за США и Германией. Они не хотят», — рассказал один из должностных лиц НАТО. Второй чиновник альянса пояснил, что эти государства абстрактно поддерживают приглашение Украины, но едва это начнет воплощаться в жизнь, публично заявят о своем нежелании.
Другими противниками расширения НАТО на Украину являются Венгрия и Словакия. Politico утверждает, что лидеры этих государств, Виктор Орбан и Роберт Фицо, исходят из других мотивов и «занимают в целом прокремлевскую линию».
Важным условием приглашения Украины является четкая демаркация границ этого государства, чтобы не задействовать пятую статью договора НАТО о коллективной самообороне, рассказывали источники Associated Press. Вступление Украины не произойдет до завершения конфликта и «стабилизации линии разграничения, которая у нас будет», подтверждал высокопоставленный источник The Washington Post в НАТО.
К середине октября, как выяснила Le Monde, у США не осталось принципиальных возражений против приглашения Украины. Собеседник издания предположил, что американский президент Джо Байден сможет действовать в этом направлении в случае победы на выборах своего вице-президента Камалы Харрис, но, если выиграет республиканец Дональд Трамп, ничего не получится, и «малейшая инициатива Байдена рискует усугубить ситуацию».
Российская сторона принципиально не согласна с атлантическими стремлениями Украины. Намерение этого государства присоединиться к альянсу стало одной из озвученных причин начала военной операции, а обязательство сохранять нейтралитет и внеблоковый статус — одним из требований Москвы для возобновления мирного диалога.