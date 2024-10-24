Накануне губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин принял участие в заседании совета Дальневосточного федерального округа. Встреча глав субъектов округа и федеральных министров прошла под председательством заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Среди основных вопросов обсуждались состояние объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, подготовки к отопительному сезону, а также организация работы по привлечению инвестиций и технологическому развитию Дальнего Востока, сообщает ИА AmurMedia.
Перед тем как перейти к обсуждению основной повестки заседания совета Юрий Трутнев поблагодарил всех губернаторов за работу по подготовке Восточного экономического форума-2024 (16+) и выставки «Улица Дальнего Востока», а также подвел итоги конкурса, проводившегося в рамках выставки в онлайн-режиме.
Кроме того, вице-премьер отметил, что подготовка энергообъектов ПАО «РусГидро» в округе ведется в соответствии с плановым графиком, а также продолжается реализация новых проектов компании. Так инвестпроект по строительству Хабаровской ТЭЦ-4 позволит повысить надежность энергетической системы региона. Напомним, новая электростанция мощностью почти 410 мегаватт возводится на земельном участке действующей ТЭЦ-1 в Хабаровске. Полностью завершить строительство объекта планируется к 2027 году.
Второй вопрос повестки — работа дальневосточных регионов по привлечению инвестиций. Полпред подчеркнул, что Дальний Восток продолжает в два раза превышать среднероссийские показатели. В экономику округа с 2015 года привлечено более 4,2 трлн рублей частных инвестиций.
— На прошедшем Восточном экономическим форуме мы взяли обязательства: к 2030 году показатель привлеченных инвестиций должен составить 12 трлн рублей. Это работа имеет максимальное значение для всех регионов Дальнего Востока, — заявил Юрий Трутнев.
Хабаровский край набрал хороший темп привлечения инвестиций. Задача региона не только сохранить его, но и повысить бюджетный эффект и возможности решения региональных, в том числе социальных задач, за счет более эффективного использования краевых активов.
— В Хабаровском крае за первое полугодие привлечено уже около 300 миллиардов инвестиций. Мы ставим перед собой задачу более 500 миллиардов инвестиций по итогам 2024 года. Среди крупных проектов региона: в этом году будем осуществлять сбойку Тихоокеанской железной дороги, крупнейшей частной железной дороги в России, и открытие порта Эльга. Надеемся, что первые суда с углем пойдут в страны Азиатско-Тихоокеанского региона уже в ноябре, — поделился глава субъекта.
Также руководитель Хабаровского края Дмитрий Демешин добавил, что в регионе развиваются крупные предприятия. В частности, в декабре этого года начнет свою работу Амурский гидрометаллургический комбинат. В 2025 году планируется запуск горно-обогатительного комплекса на месторождении «Малмыжское». Эти инициативы выведут Хабаровский край в число лидеров по добыче и обогащению меди в России.