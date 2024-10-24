Дмитрий Демешин принял участие в заседании совета Дальневосточного федерального округа

— В Хабаровском крае за первое полугодие привлечено уже около 300 миллиардов инвестиций. Мы ставим перед собой задачу более 500 миллиардов инвестиций по итогам 2024 года. Среди крупных проектов региона: в этом году будем осуществлять сбойку Тихоокеанской железной дороги, крупнейшей частной железной дороги в России, и открытие порта Эльга. Надеемся, что первые суда с углем пойдут в страны Азиатско-Тихоокеанского региона уже в ноябре, — поделился глава субъекта.