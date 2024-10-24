Никол Пашинян прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

Ранее президент России Владимир Путин пригласил Пашиняна на саммит во время переговоров. Глава армянского правительства примет участие в заседаниях в формате «БРИКС плюс/аутрич», которые предусматривают сотрудничество стран БРИКС с региональными партнерами и участие лидеров соседних государств.