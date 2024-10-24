В США посчитали военных КНДР в РФ. Военная операция, день 974-й

08:50 40 ударных дронов из 50 сбиты за ночь над территорией Украины, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

08:48 Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр получил российское гражданство — РИА Новости со ссылкой на документы, которые есть в распоряжении редакции.

08:37 «Казахстан не вводил санкции против России, и Казахстан не присоединился к санкциям против России. В то же время мы не хотим, чтобы нашу территорию использовали для обхода санкций», — заместитель главы МИД Казахстана Роман Василенко в интервью польскому информагентству РАР.

08:35 Вашингтону стоит рассмотреть возможность принятия «прямых военных мер» в ответ на возможную отправку военных КНДР в Россию, заявил председатель комитета Палаты представителей США по разведке Майк Тернер.

«Администрация Байдена-Харрис должна четко заявить, что вступление северокорейских войск в этот конфликт является красной линией для Соединенных Штатов», — говорится в заявлении Тернера (цитата по «Интерфаксу»).

08:29 Поставки южнокорейского оружия на Украину не изменят исход СВО, заявил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев.

08:21 ❗️ В октябре на российские военные полигоны на востоке РФ прибыло не менее 3 тыс. солдат из КНДР, сообщил советник Белого дома по коммуникациям национальной безопасности Джон Кирби.

«Мы оцениваем, что между началом и серединой октября Северная Корея перебросила не менее 3 тыс. солдат на восток России. Мы оцениваем, что эти солдаты прибыли на корабле из района Вонсана в Северной Корее во Владивосток, Россия. Затем эти солдаты отправились на многочисленные военные полигоны на востоке России, где они в настоящее время проходят подготовку», — сказал Кирби на брифинге.

08:14 ? Ночью взрывы произошли в Киеве и Староконстантинове, сообщило украинское издание «Страна».

08:07 ? Средствами ПВО РФ уничтожены три украинских дрона над акваторией Черного моря и четыре — над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ.

08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 974-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.