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Минниханов встретился с президентом Узбекистана на полях саммита БРИКС в Казани

Стороны обсудили совместные проекты.

Источник: rais.tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиевым на полях саммита БРИКС в Казани. Об этом сообщили в пресс-служб раиса республики.

Стороны обсудили совместные проекты, которые в настоящее время реализуются в Узбекистане. Также Минниханов наградил Мирзиева орденом «Дуслык» за значительный вклад в развитие сотрудничества.

В столицу Татарстана президент Узбекистана прибыл 23 октября. Он планировал выступить на пленарной сессии мероприятия в формате «БРИКС плюс» и провести ряд двухсторонних встреч.

Шавкат Мирзиеев