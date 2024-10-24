Минниханов встретился с президентом Узбекистана на полях саммита БРИКС в Казани

Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиевым на полях саммита БРИКС в Казани. Об этом сообщили в пресс-служб раиса республики.
Стороны обсудили совместные проекты, которые в настоящее время реализуются в Узбекистане. Также Минниханов наградил Мирзиева орденом «Дуслык» за значительный вклад в развитие сотрудничества.
В столицу Татарстана президент Узбекистана прибыл 23 октября. Он планировал выступить на пленарной сессии мероприятия в формате «БРИКС плюс» и провести ряд двухсторонних встреч.