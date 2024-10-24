Трамп впервые обогнал Харрис в опросе об экономической программе

Исследование также продемонстрировало, что большинство американцев считают возможный президентский срок Трампа более выгодным для себя в финансовом плане. В пользу бывшего главы государства по этому вопросу высказалось 45 процентов респондентов, в то время как за Харрис проголосовали 37 процентов.