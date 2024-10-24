Депутаты отложили вопрос о новых тарифах на отопление в Екатеринбурге

Заседание должно пройти сегодня в 13:00. В повестке, опубликованной на официальном сайте заксобрания, обращение мэрии Екатеринбурга и свердловского филиала компании «Т Плюс» о ценовой зоне теплоснабжения все еще значится одним из пунктов. Депутат от КПРФ Олег Гордеев сообщил корреспонденту «ФедералПресс», что не слышал об изменении повестки.