Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутаты отложили вопрос о новых тарифах на отопление в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 октября, ФедералПресс. Комитет свердловского заксобрания по инфраструктуре в последний момент передумал рассматривать вопрос о новых тарифах на отопление для Екатеринбурга. Об этом «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе заксобрания.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Комитет будет рассматривать те вопросы, которые должны быть в повестке 36-го заседания законодательного собрания Свердловской области, намеченного на 29—30 октября», — рассказали там.

Заседание должно пройти сегодня в 13:00. В повестке, опубликованной на официальном сайте заксобрания, обращение мэрии Екатеринбурга и свердловского филиала компании «Т Плюс» о ценовой зоне теплоснабжения все еще значится одним из пунктов. Депутат от КПРФ Олег Гордеев сообщил корреспонденту «ФедералПресс», что не слышал об изменении повестки.

Председатель комитета Валентин Лаппо на момент публикации не ответил на вопрос корреспондента «ФедералПресс» в мессенджере.

«ФедералПресс» напоминает, что мэрия Екатеринбурга и «Т Плюс» предлагают перевести город на «альтернативную котельную» — новую схему расчетов тарифа на отопление. Валентин Лаппо поддерживает реформу, тогда как Олег Гордеев выступает против. Впрочем, мнение депутатов не имеет решающего значения.

ЖКХ