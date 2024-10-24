Депутаты отложили вопрос о новых тарифах на отопление в Екатеринбурге

«Комитет будет рассматривать те вопросы, которые должны быть в повестке 36-го заседания законодательного собрания Свердловской области, намеченного на
Заседание должно пройти сегодня в 13:00. В повестке, опубликованной на официальном сайте заксобрания, обращение мэрии Екатеринбурга и свердловского филиала компании «Т Плюс» о ценовой зоне теплоснабжения все еще значится одним из пунктов. Депутат от КПРФ Олег Гордеев сообщил корреспонденту «ФедералПресс», что не слышал об изменении повестки.
Председатель комитета Валентин Лаппо на момент публикации не ответил на вопрос корреспондента «ФедералПресс» в мессенджере.
«ФедералПресс» напоминает, что мэрия Екатеринбурга и «Т Плюс» предлагают перевести город на «альтернативную котельную» — новую схему расчетов тарифа на отопление. Валентин Лаппо поддерживает реформу, тогда как Олег Гордеев выступает против. Впрочем, мнение депутатов не имеет решающего значения.