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Власти обещают некоторым категориям пожилых людей денежную помощь, выплаты — в конце года

КИШИНЕВ, 24 окт — Sputnik. Некоторые категории пожилых людей в Молдове получат финансовую помощь от государства, сообщили в пресс-службе парламента.

Источник: Sputnik.md

Члены Комиссии по внешней политике и европейской интеграции утвердили в среду консультативное заключение об инициировании заключения Меморандума о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты, Всемирной продовольственной программой и Международной организацией по миграции о предоставлении денежной помощи уязвимым семьям в Молдове.

Всемирная продовольственная программа и Международная организация по миграции будут оказывать безвозмездную помощь пожилым людям. Предполагаемый бюджет составляет 71 миллион леев.

Средства предназначены для пожилых люди с пенсией менее 3300 леев (около 189 долларов США) и страховым стажем не менее 40 лет. Предполагается, что единовременную выплату в размере 2300 леев (примерно 132 доллара) получат около 31 000 человек.

Список получателей представит Министерство труда и социальной защиты. Деньги будут перечисляться через предприятие «Почта Молдовы», выплаты начнутся в конце текущего года.

Ратификация Меморандума о взаимопонимании будет предложена для принятия на пленарном заседании парламента.

экономика