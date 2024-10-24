Власти обещают некоторым категориям пожилых людей денежную помощь, выплаты — в конце года

Члены Комиссии по внешней политике и европейской интеграции утвердили в среду консультативное заключение об инициировании заключения Меморандума о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты, Всемирной продовольственной программой и Международной организацией по миграции о предоставлении денежной помощи уязвимым семьям в Молдове.
Всемирная продовольственная программа и Международная организация по миграции будут оказывать безвозмездную помощь пожилым людям. Предполагаемый бюджет составляет 71 миллион леев.
Средства предназначены для пожилых люди с пенсией менее 3300 леев (около 189 долларов США) и страховым стажем не менее 40 лет. Предполагается, что единовременную выплату в размере 2300 леев (примерно 132 доллара) получат около 31 000 человек.
Список получателей представит Министерство труда и социальной защиты. Деньги будут перечисляться через предприятие «Почта Молдовы», выплаты начнутся в конце текущего года.
Ратификация Меморандума о взаимопонимании будет предложена для принятия на пленарном заседании парламента.