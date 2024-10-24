Лукашенко пригласил президента Замбии посетить Беларусь, назвав тему обсуждения

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 октября 2024 года поздравил президента Замбии Хакаинде Хичилему дружественный замбийский народ с 60-летием независимости и пригласил президента посетить Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении заметил, что за озвученный период Замбия добилась права проводить самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику, а также достигла значительного прогресса в создании твердой экономической базы.
Лукашенко подтвердил заинтересованность со стороны Беларуси в активизации политического диалога с Замбией. Кроме того, он подтвердил заинтересованность в развитии сотрудничества в гуманитарной, научно-технической, торговой и других областях.
Президент подчеркнул, что Беларусь готова к реализации совместных проектах в сферах продовольственной безопасности, добычи и переработки полезных ископаемых, сельского хозяйства. Также указаны сферы промышленной кооперации, а также сферы создания и подготовки подразделений для борьбы с природными и техногенными катастрофами.
Александр Лукашенко пригласил президента Замбии посетить Беларусь с визитом для обсуждения перспективных направлений взаимодействия.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что место Беларуси в БРИКС: «Это полмира фактически».
Кроме того, глава государства сказал об отношении Путина к специальной военной операции.
Также Лукашенко раскрыл детали четырехчасовых переговоров с представителями Запада.