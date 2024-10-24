Лукашенко пригласил президента Замбии посетить Беларусь, назвав тему обсуждения

Президент подчеркнул, что Беларусь готова к реализации совместных проектах в сферах продовольственной безопасности, добычи и переработки полезных ископаемых, сельского хозяйства. Также указаны сферы промышленной кооперации, а также сферы создания и подготовки подразделений для борьбы с природными и техногенными катастрофами.