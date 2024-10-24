Депутат оценила работу МЧС Казахстана на минус 5 баллов

«Наши сотрудники, начиная от меня, вице-министров и до рядовых — военнослужащие. Они денно и нощно выполняют свои задачи в полном объеме, несмотря на проблемные вопросы, несмотря на 30-летней давности системное наследие. Они умудряются еще побеждать на этом фронте, они умудряются еще какой-то результат делать, вопреки всем сложностям. Мы ничего не скрываем, обо всем говорим. Я считаю, это победа именно ребят, бойцов, которые служат верой и правдой. Думаю, в преддверии праздника им такую оценку получить будет не очень приятно».