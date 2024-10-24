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Лидеры стран БРИКС решили пока не принимать в состав новых участников

ДУБАЙ, 24 октября. /ТАСС/. Главы государств — участников БРИКС на саммите в Казани приняли решение пока не принимать в состав объединения новых участников, а присвоить некоторым странам статус партнеров объединения. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

Источник: РИА "Новости"

Лидеры «государств БРИКС в ответ на просьбы от 30 до 35 стран о вступлении в объединение на встрече в Казани приняли решение, что на данный момент в группу не будут приниматься новые участники, а некоторые страны присоединятся к БРИКС в качестве партнеров», приводит слова министра агентство IRNA.

Арагчи отметил, что на саммите в Казани страны БРИКС разработали положение о том, каким критериям должно отвечать государство для присвоения ему статуса партнера. Иранский дипломат подчеркнул, что для принятия страны в состав объединения требуется консенсус среди всех его участников.

Как ранее пояснял помощник президента РФ Юрий Ушаков, более 30 стран подали заявки на вступление в БРИКС, а расширение объединения в перспективе будет происходить через фильтр критериев для государства-партнера, которые были определены на саммите в Казани.