Лидеры стран БРИКС решили пока не принимать в состав новых участников

Лидеры «государств БРИКС в ответ на просьбы от 30 до 35 стран о вступлении в объединение на встрече в Казани приняли решение, что на данный момент в группу не будут приниматься новые участники, а некоторые страны присоединятся к БРИКС в качестве партнеров», приводит слова министра агентство IRNA.