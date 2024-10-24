Олжас Бектенов проверил ход строительства LRT в Астане

Общая протяжённость линии LRT составит 22,4 км с 18 станциями. На маршруте будут курсировать 19 поездов вместимостью 652 человека. Интервал движения составит 4−5 минут, а на начальном этапе ожидается пассажиропоток в 25 тысяч человек в сутки. В часы пик эта цифра может достигать 92 тысяч человек. Оплата проезда будет осуществляться через транспортные карты или QR-коды, аналогично городской системе.