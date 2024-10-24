Олжас Бектенов проверил ход строительства LRT в Астане

Аким столицы Женис Касымбек доложил о текущем состоянии проекта и перспективах развития транспортной системы города.
На сегодняшний день завершён важный этап — укладка балок эстакады. До конца 2024 года планируется завершить строительство основных железобетонных конструкций станций, а в 2025 году приступить к укладке рельсов, отделке станций, строительству депо и поставке подвижных составов. Вдоль проспекта Кабанбай батыра и улицы Калдаякова будет благоустроена подэстакадная часть.
Общая протяжённость линии LRT составит 22,4 км с 18 станциями. На маршруте будут курсировать 19 поездов вместимостью 652 человека. Интервал движения составит 4−5 минут, а на начальном этапе ожидается пассажиропоток в 25 тысяч человек в сутки. В часы пик эта цифра может достигать 92 тысяч человек. Оплата проезда будет осуществляться через транспортные карты или QR-коды, аналогично городской системе.
Олжас Бектенов ознакомился с технологическими решениями, применяемыми при строительстве. В проекте задействованы передовые китайские компании, такие как China Construction Sixth Bureau и другие. Компании CRSC International, CASCO и HUAWEI Smart Transport BU занимаются наладкой систем связи и сигнализации для обеспечения безопасности.
Генеральный директор компании China Railway Asia-Europe Construction Investment Чжоу Хайвэй отметил, что проект предусматривает использование инновационных технологий, включая беспилотные поезда.
Официальный Telegram-канал Правительства РК.
По словам председателя правления ТОО «City Transportation Systems» Асылбека Дуйсебаева, завершение строительства и запуск LRT планируется до конца 2025 года.
Олжас Бектенов подчеркнул важность тщательного контроля за качеством работ и сроками. «LRT будет служить горожанам и гостям столицы, и проект должен быть реализован на самом высоком уровне. Мы будем работать на результат».