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Олжас Бектенов проверил ход строительства LRT в Астане

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов посетил строительную площадку линии легкорельсового транспорта (LRT) в Астане, чтобы лично ознакомиться с ходом выполнения работ, сообщает El.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Источник: Официальный Telegram-канал Правительства РК

Аким столицы Женис Касымбек доложил о текущем состоянии проекта и перспективах развития транспортной системы города.

На сегодняшний день завершён важный этап — укладка балок эстакады. До конца 2024 года планируется завершить строительство основных железобетонных конструкций станций, а в 2025 году приступить к укладке рельсов, отделке станций, строительству депо и поставке подвижных составов. Вдоль проспекта Кабанбай батыра и улицы Калдаякова будет благоустроена подэстакадная часть.

Общая протяжённость линии LRT составит 22,4 км с 18 станциями. На маршруте будут курсировать 19 поездов вместимостью 652 человека. Интервал движения составит 4−5 минут, а на начальном этапе ожидается пассажиропоток в 25 тысяч человек в сутки. В часы пик эта цифра может достигать 92 тысяч человек. Оплата проезда будет осуществляться через транспортные карты или QR-коды, аналогично городской системе.

Олжас Бектенов ознакомился с технологическими решениями, применяемыми при строительстве. В проекте задействованы передовые китайские компании, такие как China Construction Sixth Bureau и другие. Компании CRSC International, CASCO и HUAWEI Smart Transport BU занимаются наладкой систем связи и сигнализации для обеспечения безопасности.

Генеральный директор компании China Railway Asia-Europe Construction Investment Чжоу Хайвэй отметил, что проект предусматривает использование инновационных технологий, включая беспилотные поезда.

Официальный Telegram-канал Правительства РК.

По словам председателя правления ТОО «City Transportation Systems» Асылбека Дуйсебаева, завершение строительства и запуск LRT планируется до конца 2025 года.

Олжас Бектенов подчеркнул важность тщательного контроля за качеством работ и сроками. «LRT будет служить горожанам и гостям столицы, и проект должен быть реализован на самом высоком уровне. Мы будем работать на результат».

добавил Премьер-министр.
строительство