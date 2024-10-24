Финляндия полностью закрыла два погранперехода на границе с Россией

Финляндия начала постепенно закрывать пункты пропуска на границе с Россией в ноябре 2023 года: сначала не работал только ряд КПП, затем ограничения распространились на все сухопутные пункты пропуска. Весной этого года было принято решение, что все они будут закрыты бессрочно, до особого уведомления.