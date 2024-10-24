Финляндия полностью закрыла два погранперехода на границе с Россией

Движение на временном пункте пропуска Инари было прекращено с 1 ноября 2021 года, а в Париккала — с 19 апреля 2022 года из-за ограничений, связанных с санкциями против России.
Финляндия начала постепенно закрывать пункты пропуска на границе с Россией в ноябре 2023 года: сначала не работал только ряд КПП, затем ограничения распространились на все сухопутные пункты пропуска. Весной этого года было принято решение, что все они будут закрыты бессрочно, до особого уведомления.
Поводом финские власти назвали резкий наплыв мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. По версии Хельсинки, Москва способствовала этому. МИД России называл обвинения ложными. В Кремле заявили, что в Финляндии решили сознательно дистанцироваться от добрых отношений с Россией.