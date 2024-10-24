Лукашенко в Казани прибыл на саммит БРИКС в формате «аутрич/плюс»

Стоит отметить, что вышеупомянутыми странами круг международных контактов Президента в первый день работы на саммите не ограничился. Большая часть общения с зарубежными коллегами проходила в кулуарах, «на ногах», в том числе во время состоявшегося вечером торжественного приема для участников саммита. На фотографиях с приема видно, что Александр Лукашенко сидел за столом рядом с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

На другой фотографии из кулуаров Президент Беларуси запечатлен за общением в кругу коллег из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.