Свердловское правительство приняло бюджет на трехлетку

Ожидаемый размер доходов на 2025 год составляет 446,8 млрд рублей, расходов — 490,8 млрд рублей. Традиционно бюджет Свердловской области остается социально ориентированным.
Только на соцсферу предусмотрено более 300 млрд рублей. В частности, планируется потратить 131 млрд рублей на образование. На здравоохранение заложено 49,4 млрд рублей, на возведение соцобъектов — 15,9 млрд рублей, на развитие физкультуры и спорта — 7,2 млрд рублей.
«Весомый объем доходов позволит нашему региону направить средства на выполнение национальных целей, обозначенных президентом России Владимиром Путиным, а также на выполнение поручений губернатора Евгения Куйвашева. В первую очередь это сохранение социальных гарантий и поддержка наиболее уязвимых категорий жителей, в том числе семей с детьми», — рассказал министр финансов Свердловской области Александр Старков.
Ранее, как писал ЕАН, по инициативе губернатора Евгения Куйвашева в 2023—2024 годах Свердловская область получила специальный казначейский кредит в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Эти средства были направлены на закупку 299 автобусов. Сегодня они курсируют в 15 городах.
Благодаря этой программе удалось обновить до 10% автобусного парка, который ежедневно выходит на линию в Свердловской области. В некоторых городах, таких как Талица, Ирбит и Нижний Тагил, автобусный парк был обновлен полностью.
В 2022 году президент Владимир Путин поддержал инициативу Евгения Куйвашева по обновлению троллейбусов к юбилею Екатеринбурга. Благодаря федеральному финансированию и софинансированию из регионального и местного бюджетов, Екатеринбург приобрел 50 троллейбусов, которые сегодня курсируют по городу. Это низкопольные машины большого класса с удлиненным автономным ходом.