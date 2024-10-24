Свердловское правительство приняло бюджет на трехлетку

В 2022 году президент Владимир Путин поддержал инициативу Евгения Куйвашева по обновлению троллейбусов к юбилею Екатеринбурга. Благодаря федеральному финансированию и софинансированию из регионального и местного бюджетов, Екатеринбург приобрел 50 троллейбусов, которые сегодня курсируют по городу. Это низкопольные машины большого класса с удлиненным автономным ходом.