Президентская кампания официально стартовала в Беларуси

Накануне стало известно, что президентские выборы в Беларуси пройдут 26 января 2025 года.
«Постановление Палаты представителей о назначении выборов вступило в силу с сегодняшнего дня».
Он отметил, что ЦИКу поручено в пределах своих полномочий организовать выборы и проводить контроль за исполнением избирательного законодательства.
Карпенко сообщил, что на выборах будут образованы 153 территориальные комиссии и более пяти тысяч участковых комиссий.
По его словам, главной задачей территориальных комиссий будет проверка достоверности подписей, собранных в поддержку выдвижения кандидатов в президенты.
Кроме того, территориальные комиссии будут контролировать деятельность участковых избирательных комиссий.
Методические пособия и тренинги.
В соответствии с избирательным законодательством, на каждом этапе Центральная комиссия будет принимать постановления, касающиеся регистрации инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты, отметил Карпенко.
Глава ЦИК также особо подчеркнул, что ЦИК уже разработала методические пособия по проведению выборов.
Также ЦИК готов обучать тренеров из регионов, которые затем смогут провести соответствующие обучающие тренинги на местах участковых комиссий.
Кроме этого, по словам Карпенко, в настоящее время ведется работа по созданию обучающего видеофильма для участковых комиссий, демонстрирующий прядок проведения голосования.