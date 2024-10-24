Госдума ратифицировала договор России с КНДР

Статья 4 этого соглашения предусматривает, что, «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации».
В общей сложности в договоре 23 статьи, они предполагают расширение сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, науке и технологиях, в том числе в сферах космоса и мирного атома. Соглашение действует бессрочно.
На пленарном заседании Думы, где рассматривался вопрос о ратификации договора, присутствовал замглавы МИДа Андрей Руденко. Он подчеркнул, что договор носит сугубо оборонительный характер, но отметил, что документ выводит отношения двух стран «на уровень союзничества».
«Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР призван сыграть стабилизирующую роль в Северо-Восточной Азии, внесет позитивный вклад в поддержание баланса сил в регионе на основе принципа неделимости безопасности, снижение риска рецидива войны на Корейском полуострове, в том числе с применением ядерных средств, и в целом закладывает основу для построения новой евразийской системы безопасности», — цитирует слова Руденко ТАСС.
Лидеры двух стран подписали документ в июне, когда Путин посещал с визитом Пхеньян и встретился с Ким Чен Ыном. Во время беседы с северокорейским лидером российский президент тогда назвал договор «фундаментальным документом, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу».