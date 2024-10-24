Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдума ратифицировала договор России с КНДР

Госдума ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Договор внес на ратификацию в парламент президент Владимир Путин 14 октября.

Источник: РИА "Новости"

Статья 4 этого соглашения предусматривает, что, «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации».

В общей сложности в договоре 23 статьи, они предполагают расширение сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, науке и технологиях, в том числе в сферах космоса и мирного атома. Соглашение действует бессрочно.

На пленарном заседании Думы, где рассматривался вопрос о ратификации договора, присутствовал замглавы МИДа Андрей Руденко. Он подчеркнул, что договор носит сугубо оборонительный характер, но отметил, что документ выводит отношения двух стран «на уровень союзничества».

«Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР призван сыграть стабилизирующую роль в Северо-Восточной Азии, внесет позитивный вклад в поддержание баланса сил в регионе на основе принципа неделимости безопасности, снижение риска рецидива войны на Корейском полуострове, в том числе с применением ядерных средств, и в целом закладывает основу для построения новой евразийской системы безопасности», — цитирует слова Руденко ТАСС.

Лидеры двух стран подписали документ в июне, когда Путин посещал с визитом Пхеньян и встретился с Ким Чен Ыном. Во время беседы с северокорейским лидером российский президент тогда назвал договор «фундаментальным документом, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу».

Госдума