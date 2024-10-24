Президент Таджикистана отметил особый статус Казани — города, принимающего саммит БРИКС

Сегодня раис РТ Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин провели встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который прибыл в столицу РТ для участия в мероприятиях саммита БРИКС в формате «аутрич».