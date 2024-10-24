Президент Таджикистана отметил особый статус Казани — города, принимающего саммит БРИКС

Сегодня раис РТ Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин провели встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который прибыл в столицу РТ для участия в мероприятиях саммита БРИКС в формате «аутрич».
Глава Татарстана, приветствуя гостя, поблагодарил его за внимание к республике. Во время беседы Эмомали Рахмон отметил особый статус Казани — города, выбранного местом проведения саммита БРИКС.
Далее стороны обсудили основные направления сотрудничества, сообщает пресс-служба раиса РТ. «Мы заинтересованы в расширении присутствия ведущих татарстанских компаний на рынке Вашей страны», — обратился Рустам Минниханов к Эмомали Рахмону.
По словам президента Таджикистана, в его стране в центре внимания остается вопрос регионального сотрудничества. Доля Татарстана в общем объеме торговли государства с Российской Федерацией составляет 50 млн долларов. «Этот показатель нужно увеличивать», — считает он.