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Мадуро поделился впечатлениями от встречи с Путиным

КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро высоко оценил свою встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Источник: РИА "Новости"

«Очень хорошо», — сказал он журналистам по-английски, отвечая на вопрос о том, как прошли переговоры.

Президенты России и Венесуэлы встречались накануне на полях саммита БРИКС в Казани.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

Путин Владимир