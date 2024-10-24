В реготделении «Единой России» оценили урон от поджога офиса в Перми

«Сейчас ведется следствие, будет дана правовая оценка. Негодяи будут пойманы. Обращаю внимание на то, что исполком находится в пристрое к большому жилому дому, наверху детская площадка. Это подонки, которым нет места в нашем обществе. Так оно и будет», — добавил первый зам секретаря реготделения.