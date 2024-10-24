В реготделении «Единой России» оценили урон от поджога офиса в Перми

«В результате выгорело одно помещение — это организационный отдел партии. Остальные помещения пострадали от продуктов горения», — рассказал он на своей странице в соцсетях.
Григорьев пояснил что видеокамеры зафиксировали людей, которые, предположительно, совершили поджог. На месте происшествия обнаружили пять бутылок с зажигательной смесью и горелка.
«Сейчас ведется следствие, будет дана правовая оценка. Негодяи будут пойманы. Обращаю внимание на то, что исполком находится в пристрое к большому жилому дому, наверху детская площадка. Это подонки, которым нет места в нашем обществе. Так оно и будет», — добавил первый зам секретаря реготделения.
Сообщение о пожаре в Пермском офисе «Единой России» поступило в полицию вечером 23 октября в 23:41. Площадь возгорания составила 40 кв. метров. Пожар потушили в 00:04.
Злоумышленники разбили окно в офисе и успели бросить две бутылки с зажигательной смесью. При этом у одной из девушек загорелась одежда. После этого поджигательницы скрылись.
Отметим, 23 октября в этом офисе состоялось заседание президиума регионального политсовета «Единой России». На заседании партийцы приняли в свои ряды руководителей четырех районов Перми.