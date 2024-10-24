В Казани проходит встреча в формате «аутрич/БРИКС+» — прямая трансляция

Расширенный формат мероприятия не ограничивается только странами «десятки». В нем участвуют представители почти 40 государств, в том числе лидеры ряда стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также руководители международных организаций.
В повестке — вопросы устойчивого развития, искоренения бедности, мирного урегулирования конфликтов, борьбы с терроризмом и трансграничной преступностью, адаптации к изменению климата, стабильности цепочек поставок, обмена технологиями и знаниями.
Особое внимание уделяют обострившейся ситуации на Ближнем Востоке.
На пленарной сессии мероприятия, которое проходит под председательством российской стороны выступит президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.