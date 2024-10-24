Путин открыл встречу «друзей БРИКС»

Несколькими минутами ранее лидеры собрались на «фэмили фото» — традиционное совместное фотографирование участников саммита. Для многих из глав делегаций это уже третий день в Казани, где проходит саммит «десятки», ряд других иностранных гостей из числа «друзей БРИКС» прибыли накануне.
Общение в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» разбито на две части — после первой рабочей пленарки дискуссия продолжится за обеденным столом. Среди тем — искоренение бедности, урегулирование конфликтов, борьба с терроризмом, проблема изменения климата, поставки продовольствия и другие актуальные вопросы. Как ожидается, особое внимание будет уделено обострившейся ситуации на Ближнем Востоке.
«Аутрич» / «БРИКС плюс» — расширенный формат, не ограничивающийся только странами «десятки». В заседании в Казани принимают участие представители почти 40 государств, в том числе лидеры ряда стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также руководители международных организаций.
Встреча «друзей БРИКС» завершает трехдневный саммит в Казани, а его итоги позднее сегодня Путин подведет на пресс-конференции. После этого продолжится серия двусторонних встреч российского лидера с гостями саммита.