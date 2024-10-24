Путин открыл встречу «друзей БРИКС»

Общение в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» разбито на две части — после первой рабочей пленарки дискуссия продолжится за обеденным столом. Среди тем — искоренение бедности, урегулирование конфликтов, борьба с терроризмом, проблема изменения климата, поставки продовольствия и другие актуальные вопросы. Как ожидается, особое внимание будет уделено обострившейся ситуации на Ближнем Востоке.