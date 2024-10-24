Глава ЦИК назвал единственный способ выдвижения кандидатов в президенты Беларуси

Глава Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко во время заседания Центризбиркома 24 октября 2024 года назвал единственный способ выдвижения кандидатов в президенты Беларуси, пишет Sputnik.by.
— Выдвигать кандидатов в президенты можно только одним способом, — подчеркнул председатель ЦИК.
Он уточнил, что речь идет про сбор подписей, которых необходимо собрать не менее 100 тысяч. Карпенко добавил, что подписные листы будет печатать ЦИК, заметив, что разрешается скачать бланк с официального сайта Центральной избирательной комиссии и самостоятельно его распечатать.
Председатель ЦИК обратил внимание на то, что в группу по сбору подписей должно входить не менее 100 человек, сказав, что у них будут удостоверения, выданные комиссией, которые сборщики подписей будут предъявлять белорусам вместе с документом, удостоверяющим личность. В указанном случае речь идет про паспорт, водительские права, служебное удостоверение.
Напомним, что президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.
Тем временем глава ЦИК объяснил проведение выборов президента Беларуси 26 января 2025 года.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о решении баллотироваться на пост президента в 2025 году.
Кстати, ЦИК сказал об участии в выборах в качестве кандидатов белорусов из-за границы.