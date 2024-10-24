Глава ЦИК назвал единственный способ выдвижения кандидатов в президенты Беларуси

Председатель ЦИК обратил внимание на то, что в группу по сбору подписей должно входить не менее 100 человек, сказав, что у них будут удостоверения, выданные комиссией, которые сборщики подписей будут предъявлять белорусам вместе с документом, удостоверяющим личность. В указанном случае речь идет про паспорт, водительские права, служебное удостоверение.