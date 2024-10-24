Бывший пресс-секретарь гордумы Перми не смог изменить формулировку своего увольнения

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Ранее прокуратура Перми установила, что господин Шестаков, являясь контрактным управляющим, заключал договоры на оказание услуг с руководителем коммерческого предприятия, с которой они совместно владеют недвижимостью и с которой у него сложились «иные близкие отношения». По данному факту в гордуму было внесено представление, в процессе рассмотрения которого служащий уволился по собственному желанию.
Не согласившись с формулировкой увольнения сотрудника, прокурор обратился в Ленинский суд Перми с иском об обязании работодателя изменить ее, указав на необходимость увольнения в связи с утратой доверия. Суд требования прокурора удовлетворил. Господин Шестаков обжаловал это решение в краевом суде.
После того, как его апелляционная жалоба была отклонена, постановление Ленинского суда Перми вступило в законную силу.