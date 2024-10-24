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Путин кратко пообщался с лидерами Китая и ЮАР на полях саммита БРИКС

Путин кратко пообщался с лидерами Китая и ЮАР на полях саммита БРИКС в Казани.

Источник: РИА Новости

КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин кратко пообщался с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой на полях саммита БРИКС в формате «БРИКС плюс/аутрич» в Казани, передает корреспондент РИА Новости.

Лидеры пообщались во время церемонии фотографирования перед началом заседания.

Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС.

На заседание саммита БРИКС формате «БРИКС плюс/аутрич» приглашены представители около 40 государств, в том числе руководители государств СНГ, ряда стран Азии, Африки, Латинской Америки, а также главы многосторонних организаций.