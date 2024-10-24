Путин кратко пообщался с лидерами Китая и ЮАР на полях саммита БРИКС

КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин кратко пообщался с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой на полях саммита БРИКС в формате «БРИКС плюс/аутрич» в Казани, передает корреспондент РИА Новости.
Лидеры пообщались во время церемонии фотографирования перед началом заседания.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС.
На заседание саммита БРИКС формате «БРИКС плюс/аутрич» приглашены представители около 40 государств, в том числе руководители государств СНГ, ряда стран Азии, Африки, Латинской Америки, а также главы многосторонних организаций.