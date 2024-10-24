Финляндия закрыла два временных пункта на границе с Россией

Сегодня, 24 октября, Финляндия закрыла два временных пункта пропуска «Париккала» и «Инари» на границе с Россией. Надо сказать, что на протяжении последних лет пограничные переходы фактически не действовали. Так, движение через «Инари» прекратили 1 ноября 2021 года, а на «Париккале» — 19 апреля 2022 года. Решение объяснили ограничениями, связанными с вывозом древесины в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной службы Финляндии.