Politico перечислило семь стран, выступивших против приглашения Украины в НАТО

Тем не менее США и Германия не исключают возможного вступления Украины в НАТО. Американский президент Джо Байден считает, что это нужно сделать после завершения военных действий, но не называет конкретных сроков. При этом американские чиновники полагают, что даже при получении согласия со стороны США, большинство европейских лидеров выступят против немедленного принятия Украины. Также для вступления Киеву нужно начать проводить реформы для борьбы с коррупцией. Associated Press в октябре выяснил, что Украину могут пригласить в НАТО только после демаркации границ по нынешней линии фронта, чтобы не вступила в силу пятая статья договора о коллективной самообороне, что для Киева в данный момент неприемлемо.